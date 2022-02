La strategia di Putin sembra essere dettata da tutto tranne che dall' irrazionalità (Di venerdì 25 febbraio 2022) C’è chi dice che non si renda conto di quello che sta facendo. C’è chi dice che non abbia idea delle conseguenze delle sue azioni. C’è chi dice che sia un pazzo guidato da un sentimento più vicino alla follia che alla razionalità. E c’è chi dice che prima o poi, vedrai, ci penserà l’economia a convincerlo a fare quello che in fondo non può non fare: fermarsi. Eppure, l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, che improvvisamente proietta il mondo in una stagione cupa di dittature all’opera e di autoritarismi in marcia, è lì a dirci che la strategia del presidente russo, purtroppo, sembra essere dettata da tutto tranne che da un insieme di sprazzi di irrazionalità. Prima, nel 2008, riconquista una parte della Georgia, sfruttando la passività ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) C’è chi dice che non si renda conto di quello che sta facendo. C’è chi dice che non abbia idea delle conseguenze delle sue azioni. C’è chi dice che sia un pazzo guidato da un sentimento più vicino alla follia che alla razionalità. E c’è chi dice che prima o poi, vedrai, ci penserà l’economia a convincerlo a fare quello che in fondo non può non fare: fermarsi. Eppure, l’invasione dell’Ucraina da parte di, che improvvisamente proietta il mondo in una stagione cupa di dittature all’opera e di autoritarismi in marcia, è lì a dirci che ladel presidente russo, purtroppo,dache da un insieme di sprazzi di. Prima, nel 2008, riconquista una parte della Georgia, sfruttando la passività ...

Advertising

GiovaQuez : Noi giochiamo al ribasso sulle sanzioni ma in compenso rispondiamo a Putin illuminando il Colosseo di giallo e blu.… - La7tv : #specialimentana L'analista geopolitico Dario Fabbri: 'La Russia ha negoziato concretamente nella prima fase con gl… - Maumol : Putin vuole cambiare i confini dell’Europa con l’uso della forza - sagal_musa : RT @Maumol: Putin vuole cambiare i confini dell’Europa con l’uso della forza - MichelaRoi : RT @GustavoMichele6: 1500 marines negli Stati Uniti sono in stato di preallerta. Non di allerta. Putin non sta riuscendo a smettere di ride… -