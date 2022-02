La sfortuna che si abbatte sulla scuola non è quella che pensate (Di venerdì 25 febbraio 2022) Questione di sfortuna, certo, la storia della giovane insegnante milanese che, dopo anni di precariato, ha finalmente l’opportunità di passare di ruolo ma deve rinunciare perché la prova di concorso cade nello stesso giorno in cui presumibilmente partorirà. Circostanza che ha sollevato più di un giusto interrogativo su ciò che effettivamente si faccia per tutelare le lavoratrici; ma che, secondo me, dovrebbe condurre a riflessioni ancora più ampie. Poniamo il caso di un insegnante che, dopo anni di precariato, il giorno della prova di concorso subisca un lutto. Oppure un incidente domestico o stradale. O magari un attacco di emicrania, la febbre, la dissenteria, una piaga d’Egitto. Anche in tal caso sarebbe una sfortuna, anzi, anche in tal caso sarebbe un’ingiustizia che lo Stato non permettesse altre opzioni rispetto al concorso-ordalia che viene ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Questione di, certo, la storia della giovane insegnante milanese che, dopo anni di precariato, ha finalmente l’opportunità di passare di ruolo ma deve rinunciare perché la prova di concorso cade nello stesso giorno in cui presumibilmente partorirà. Circostanza che ha sollevato più di un giusto interrogativo su ciò che effettivamente si faccia per tutelare le lavoratrici; ma che, secondo me, dovrebbe condurre a riflessioni ancora più ampie. Poniamo il caso di un insegnante che, dopo anni di precariato, il giorno della prova di concorso subisca un lutto. Oppure un incidente domestico o stradale. O magari un attacco di emicrania, la febbre, la dissenteria, una piaga d’Egitto. Anche in tal caso sarebbe una, anzi, anche in tal caso sarebbe un’ingiustizia che lo Stato non permettesse altre opzioni rispetto al concorso-ordalia che viene ...

