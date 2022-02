La sfilata di Moschino ruba la scena a 2001 Odissea nello Spazio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come scenografia una stanza da letto in stile francese del 18esimo: pareti pastello, mobilia Luigi XVI e quadrati luminosi al posto del pavimento. Siamo nella scena finale di 2001 Odissea nello Spazio, ripresa da Jeremy Scott come sfondo per la sua sfilata Moschino autunno inverno 2022/23, tanto che lo stilista a fino show esce in tuta spaziale rosso fuoco a salutare il pubblico e una modella fa la sua uscita in passerella con in braccio un pupazzo miny-Jeremy. Jeremy Scott in passerella alla fine della sfilata Moschino autunno inverno 2022/23. Abiti mobilia Al posto del monolite, cinematografico varco Spazio-tempo, una porta da cui entrano ed escono le modelle. Poche dietrologie: l’intento per Scott è sempre quel ... Leggi su amica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come scenografia una stanza da letto in stile francese del 18esimo: pareti pastello, mobilia Luigi XVI e quadrati luminosi al posto del pavimento. Siamo nellafinale di, ripresa da Jeremy Scott come sfondo per la suaautunno inverno 2022/23, tanto che lo stilista a fino show esce in tuta spaziale rosso fuoco a salutare il pubblico e una modella fa la sua uscita in passerella con in braccio un pupazzo miny-Jeremy. Jeremy Scott in passerella alla fine dellaautunno inverno 2022/23. Abiti mobilia Al posto del monolite, cinematografico varco-tempo, una porta da cui entrano ed escono le modelle. Poche dietrologie: l’intento per Scott è sempre quel ...

