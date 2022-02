La Russia ora minaccia anche la Finlandia: “Conseguenze militari se entra nella Nato” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mosca – L’ipotesi che anche Helsinki entri nella Nato spinge la Russia, già impegnata nel conflitto con l’Ucraina, a prendere posizione contro la Finlandia. E non mancano le minacce: “L’ingresso della Finlandia alla Nato avrebbe ripercussioni gravi militari e politiche”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ricordando che per Mosca “l’impegno del governo finlandese per una politica di non allineamento militare è un fattore importante nel garantire la sicurezza e la stabilità nell’Europa del Nord”. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mosca – L’ipotesi cheHelsinki entrispinge la, già impegnata nel conflitto con l’Ucraina, a prendere posizione contro la. E non mancano le minacce: “L’ingresso dellaallaavrebbe ripercussioni gravie politiche”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ricordando che per Mosca “l’impegno del governo finlandese per una politica di non allineamento militare è un fattore importante nel garantire la sicurezza e la stabilità nell’Europa del Nord”. (fonte Adnkronos)

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BASKET Il Barcellona non andrà in Russia per sfidare lo Zenit Rifiuto del club catalano dopo l'attacco al… - capuanogio : Ora che la #Russia ha compiuto il passo verso la guerra, possiamo con rapidità avere soddisfazione dalla #UEFA sul… - MediasetTgcom24 : 'Andate a farvi fott...', 13 soldati ucraini rifiutano di arrendersi e insultano i russi: trucidati | Il video dive… - cristicolci : RT @gloquenzi: La Russia ha smesso di essere un attore internazionale, un partner credibile, un paese su cui contare per stabilità e svilup… - LauraGi63815697 : RT @ilpetulante: Praticamente, gli USA hanno autonomia energetica, provocano la Russia, che invade l'Ucraina. La UE, che l'autonomia energe… -