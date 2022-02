La Russia fuori dall’Eurovision di Torino: il pugno duro dell’Europa in risposta all’assalto di Putin (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra arriva sul palco dell’Eurovision. Qualche giorno fa i media hanno dato conto del caso di Alina Pash, la cantante che avrebbe dovuto rappresentare Kiev alla kermesse che quest’anno si svolge a Torino. E indotta a ritirarsi dopo le polemiche scatenatesi in seguito all’accusa di aver tenuto concerti in Crimea, dopo l’annessione alla Russia. E che i detrattori hanno accusato anche di aver violato le leggi arrivando nella penisola in aereo, e non attraverso l’unico percorso consentito: via terra. Insomma, una guerra sul campo e virtuale che sconfina anche sul palco del Contest europeo su cui, fino a poco fa, incombeva anche il “giallo della partecipazione”… La Russia fuori dall’Eurovision di Torino Fino al primo pomeriggio, infatti, era sembrato che la Russia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra arriva sul palco dell’Eurovision. Qualche giorno fa i media hanno dato conto del caso di Alina Pash, la cantante che avrebbe dovuto rappresentare Kiev alla kermesse che quest’anno si svolge a. E indotta a ritirarsi dopo le polemiche scatenatesi in seguito all’accusa di aver tenuto concerti in Crimea, dopo l’annessione alla. E che i detrattori hanno accusato anche di aver violato le leggi arrivando nella penisola in aereo, e non attraverso l’unico percorso consentito: via terra. Insomma, una guerra sul campo e virtuale che sconfina anche sul palco del Contest europeo su cui, fino a poco fa, incombeva anche il “giallo della partecipazione”… LadiFino al primo pomeriggio, infatti, era sembrato che la...

