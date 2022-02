La rivoluzione russa del tennis, Medvedev numero 1 rompe il dominio di 18 anni dei Fab Four (Di venerdì 25 febbraio 2022) Erano – anzi saranno, da lunedì – 18 anni che in testa al mondo del tennis non ci finisce uno “normale”. Non un Fab Four: né Federer, né Nadal, né Murray, né Djokovic. Dal 2 febbraio 2004, il giorno in cui Andy Roddick lasciò dopo 13 settimane il numero uno del ranking Atp a Roger Federer. Il quale se lo tenne per le successive 237 settimane. Consecutive. Daniil Medvedev non ha scelto un bel momento per compiere il miracolo. Che è tale – un miracolo – statisticamente. Ma che potrebbe anche essere il segnale di un passaggio di consegne, generazionale. E’ il primo tennista nato negli anni 90 a farlo. Sono passate la bellezza di 921 settimane: 361 le ha prese Djokovic, 310 Federer, 209 Nadal e le restanti 41 Murray. Fa notare Ubitennis che sono numeri ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Erano – anzi saranno, da lunedì – 18che in testa al mondo delnon ci finisce uno “normale”. Non un Fab: né Federer, né Nadal, né Murray, né Djokovic. Dal 2 febbraio 2004, il giorno in cui Andy Roddick lasciò dopo 13 settimane iluno del ranking Atp a Roger Federer. Il quale se lo tenne per le successive 237 settimane. Consecutive. Daniilnon ha scelto un bel momento per compiere il miracolo. Che è tale – un miracolo – statisticamente. Ma che potrebbe anche essere il segnale di un passaggio di consegne, generazionale. E’ il primota nato negli90 a farlo. Sono passate la bellezza di 921 settimane: 361 le ha prese Djokovic, 310 Federer, 209 Nadal e le restanti 41 Murray. Fa notare Ubiche sono numeri ...

