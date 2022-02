La rinuncia all' eredità

(Di venerdì 25 febbraio 2022) - Laall'(artt. 519 e ss. c.c.) è l'atto con cui il quale il chiamato all'dichiara di non accettarla. In questo modo egli non subentra nella posizione giuridica del defunto. Perre occorre rendere una dichiarazione scritta nella cancelleria del tribunale o davanti a un notaio.

