La resistenza impossibile dell' Isola dei Serpenti | l’Ucraina celebra i 13 soldati che non si sono arresi ai russi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : resistenza impossibile

La Stampa

Hanno sfidato la Russia come William Wallace l'Inghilterra. Hanno sacrificato le loro vite pur di non arrendersi al nemico. All'insegna del "potete prendervi la nostre vite, ma non la nostra libertà". ...'È tutto bloccato, entrare in Ucraina è quasi- dice padre Ihor - ma con il nostro ... sterminando la guarigione di stanza (13 militari) che non ha voluto arrendersi senza. ...Per gli 007 Usa città cadrà in mano russa in pochi giorni. Zelensky si rivolge ai leader Ue. L’informativa di Draghi: «Pronti a contribuire con 1400 militari» ...This is one of the Ukrainian soldiers who died defending the island known as Snake Island. La resistenza impossibile dell’Isola dei Serpenti (Zmiinyi in ucraino) è già diventata la prima piccola epope ...