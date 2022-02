La reazione di Lorella Boccia dopo un mese di dieta: quanti chili ha perso dopo il parto? (Di venerdì 25 febbraio 2022) dopo il parto Lorella Boccia si è presa il suo tempo, si è goduta la maternità, sua figlia, il momento magico e ha agito in base ai suoi desideri, poi è passata alla dieta. E’ sempre stata attenta a quello che mangiava ma con la gravidanza, dopo il parto, non è sempre semplice perdere i chili in più. Ammette che alla nutrizionista ha chiesto una dieta ferrea, questo per riattivare il metabolismo, ma era comunque una dieta sana e bilanciata nonostante restrittiva e con un solo sgarro in un mese. Lorella Boccia è salita sulla bilancia per il controllo con la dottoressa e la reazione di gioia non è solo sua ma di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022)ilsi è presa il suo tempo, si è goduta la maternità, sua figlia, il momento magico e ha agito in base ai suoi desideri, poi è passata alla. E’ sempre stata attenta a quello che mangiava ma con la gravidanza,il, non è sempre semplice perdere iin più. Ammette che alla nutrizionista ha chiesto unaferrea, questo per riattivare il metabolismo, ma era comunque unasana e bilanciata nonostante restrittiva e con un solo sgarro in unè salita sulla bilancia per il controllo con la dottoressa e ladi gioia non è solo sua ma di ...

Advertising

ElisaFregu : RT @lisaZan98: La domanda che mi faccio ora è? Ma la Petti, Raimondo, Veronica e Lorella ne sanno qualcosa oppure no? No perché io la reazi… - lisaZan98 : La domanda che mi faccio ora è? Ma la Petti, Raimondo, Veronica e Lorella ne sanno qualcosa oppure no? No perché io… -