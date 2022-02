La ragazza del futuro di Cremonini non dimentica il passato

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Cesare, nel presentare Ladel, il suo nuovo album, entra subito nel vivo, raccontando di essersi posto una serie di domande, più che discografiche, esistenziali, ancor prima di metterci mano: chi sono, come artista e dove sta andando la mia musica?«Questo disco ha inaugurato un modo del tutto nuovo di lavorare, per me, che nasce da una riflessione profonda sul ruolo dell’artista musicale oggi, ma soprattutto sul mio ruolo». Una riflessione che è partita dalle sue radici e che in qualche modo ha motivato la scelta di togliere il suo nome da ogni tipo di comunicazione, lasciandoe basta. «C’è stato un periodo in cui ci si firmava per cognome, il valore stava lì, non solo nell’io, ma nella famiglia. Ho ritrovato nel mio cognome un’identità più ampia, legata alla mia terra e a mio padre. ...