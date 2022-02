“La prossima volta sposterò l’agenda di guerra per parlare con Draghi”: l’irritazione di Zelensky per la telefonata rimandata (Di venerdì 25 febbraio 2022) La mancata telefonata tra Mario Draghi e Volodymyr Zelensky, raccontata dal presidente del Consiglio durante il suo intervento alla Camera sulla crisi nell’Est Europa, scatena l’irritazione del presidente ucraino. “Oggi alle 10:30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. La prossima volta cercherò di spostare il programma di guerra per parlare con #MarioDraghi in un momento specifico. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo”. Sono ore drammatiche per l’Ucraina e per Zelensky, le truppe russe sono alla periferia di Kiev, l’avanzata continua e il capo di Stato ha chiesto a Mosca di negoziare. In queste stesse ore, peraltro, il capo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) La mancatatra Marioe Volodymyr, raccontata dal presidente del Consiglio durante il suo intervento alla Camera sulla crisi nell’Est Europa, scatenadel presidente ucraino. “Oggi alle 10:30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. Lacercherò di spostare il programma dipercon #Marioin un momento specifico. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo”. Sono ore drammatiche per l’Ucraina e per, le truppe russe sono alla periferia di Kiev, l’avanzata continua e il capo di Stato ha chiesto a Mosca di negoziare. In queste stesse ore, peraltro, il capo ...

TgLa7 : #Zelensky: non ho risposto a #Draghi? C'e' la guerra qui. La prossima volta sposterò agenda bellica per parlare con… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - fanpage : Durissimo attacco del presidente ucraino al premier Mario Draghi. 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda… - Heisenberg_303 : RT @TgLa7: #Zelensky: non ho risposto a #Draghi? C'e' la guerra qui. La prossima volta sposterò agenda bellica per parlare con lui' #Russia… - lugliononzero : RT @alessandricci: - #Lavrov a #DiMaio: la diplomazia non è girare il mondo per cene di gala - #Zelensky a #Draghi: prima di farci attaccar… -