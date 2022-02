La principessa Charlene prende parte ad un fumetto manga. Alberto spera che torni presto (Di venerdì 25 febbraio 2022) La principessa Charlene di Monaco apparirà in quattro pagine di un fumetto manga. Si tratta del sesto volume dell’avventura Blitz di Cédric Biscay. L’annuncio segue un aggiornamento sulle sue condizioni da parte del principe Alberto. Qualche giorno fa, infatti, il marito aveva detto che le cure nella struttura privata procedono bene. Adesso questo coinvolgimento in … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladi Monaco apparirà in quattro pagine di un. Si tratta del sesto volume dell’avventura Blitz di Cédric Biscay. L’annuncio segue un aggiornamento sulle sue condizioni dadel principe. Qualche giorno fa, infatti, il marito aveva detto che le cure nella struttura privata procedono bene. Adesso questo coinvolgimento in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

