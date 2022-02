La pesca illegale sta svuotando i mari della Sierra Leone (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Sierra Leone è uno stato africano da poco meno di 8 milioni di abitanti. Moltissimi di questi vivono di pesca, circa 500mila persone, e molti di più trovano sostentamento grazie al mercato che ne deriva. Oggi, però, la pesca illegale minaccia queste persone direttamente. Decine di pescherecci stranieri usano metodi di pesca vietati, compresa quella a strascico, e lasciano i pescatori locali col poco che rimane. La vita di un pescatore SierraLeonese è dura: tra le 13 e le 16 ore in mare per una paga che può arrivare, ma raramente superare, i 4 euro al giorno. Inoltre i pescatori non posseggono quasi mai una propria barca, e quindi devono pagare al proprietario una somma che corrisponde all’affitto. ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Laè uno stato africano da poco meno di 8 milioni di abitanti. Moltissimi di questi vivono di, circa 500mila persone, e molti di più trovano sostentamento grazie al mercato che ne deriva. Oggi, però, laminaccia queste persone direttamente. Decine di pescherecci stranieri usano metodi divietati, compresa quella a strascico, e lasciano itori locali col poco che rimane. La vita di untorese è dura: tra le 13 e le 16 ore in mare per una paga che può arrivare, ma raramente superare, i 4 euro al giorno. Inoltre itori non posseggono quasi mai una propria barca, e quindi devono pagare al proprietario una somma che corrisponde all’affitto. ...

zazoomblog : Pesca illegale del bianchetto. Sanzioni per 9000 euro - #Pesca #illegale #bianchetto. #Sanzioni - infoiteconomia : Pesca illegale del bianchetto. Sanzioni per 9000 euro - TarantiniTime : Pesca illegale del bianchetto. Sanzioni per 9000 euro - GazzettaVg : Sequestrati attrezzi di pesca illegale nel porto - siciliammare : Contrasto alla pesca illegale: sequestrati altri 100 kg. di novellame di sarda -

Ultime Notizie dalla rete : pesca illegale Ravenna. Controlli alla filiera della pesca. Soprattutto se illegale, a difesa della salute del consumatore. RAVENNA . Continuano i controlli della Guardia costiera di Ravenna alla filiera della pesca , con particolare attenzione al contrasto della pesca illegale, specie in ambito portuale ed a tutela della salute del consumatore finale. Anche in una recente nottata, il nucleo di Polizia marittima della Capitaneria di porto " Guardia costiera di ...

Rovigo: premiati gli agenti che si sono distinti sul campo ... conclusasi con la contestazione di reati contemplati nel Codice della Navigazione; e una seconda indagine, riconducibile alla pesca illegale al tonno rosso, che ha portato al sequestro del prodotto ...

La pesca illegale sta svuotando i mari della Sierra Leone Linkiesta.it Ravenna. Controlli alla filiera della pesca. Soprattutto se illegale, a difesa della salute finale. RAVENNA. Continuano i controlli della Guardia costiera di Ravenna alla filiera della pesca, con particolare attenzione al contrasto della pesca illegale, specie in ambito portuale ed a tutela della sa ...

Taranto, cinque barche fermate dalla Guardia Costiera con reti illegali per il bianchetto Dai controlli effettuati a bordo dei natanti, infatti, è stata accertata la detenzione illecita di un particolare tipo di rete vietata e utilizzata per la cattura del bianchetto ...

RAVENNA . Continuano i controlli della Guardia costiera di Ravenna alla filiera della, con particolare attenzione al contrasto della, specie in ambito portuale ed a tutela della salute del consumatore finale. Anche in una recente nottata, il nucleo di Polizia marittima della Capitaneria di porto " Guardia costiera di ...... conclusasi con la contestazione di reati contemplati nel Codice della Navigazione; e una seconda indagine, riconducibile allaal tonno rosso, che ha portato al sequestro del prodotto ...RAVENNA. Continuano i controlli della Guardia costiera di Ravenna alla filiera della pesca, con particolare attenzione al contrasto della pesca illegale, specie in ambito portuale ed a tutela della sa ...Dai controlli effettuati a bordo dei natanti, infatti, è stata accertata la detenzione illecita di un particolare tipo di rete vietata e utilizzata per la cattura del bianchetto ...