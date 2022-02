La penultima puntata di Fosca Innocenti regala un nuovo amore alla protagonista? Trama 25 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Un colpo di scena nelladipotrebbe portare una svolta nella vita sentimentale della. Stasera, venerdì 25, andrà in onda il terzo appuntamento dal titolo Il canto del cigno in cui il vice questore sarà alle prese con uncaso.è un poliziesco ambientato tra le campagne della Toscana. I toni del crime si unisconoleggerezza della commedia sentimentale. Vanessa Incontrada interpreta la, un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile (tranne un elemento).ha un grande intuito che la rende in grado di riconoscere odori e profumi dai quali si lascia guidare per ...