La moglie di Daniele Silvestri arrestata per furto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alla notizia dell’arresto della moglie di Daniele Silvestri per furto si aggiunge anche la reazione di Lisa Lelli subito dopo l’accusa di rapina da parte dei vigilantes. Il furto è accaduto all’Eataly store di Roma: sembra che la moglie di Daniele Silvestri abbia preso dei cosmetici e anche del cibo e che avrebbe nascosto tutto nella sua borsa. Quando si è diretta all’uscita senza pagare i metal detector hanno iniziato a suonare, a quel punto i vigilantes si sono avvicinati di corsa a lei, che forse stava andando già via, l’hanno fermata e lì la reazione di Lisa Lelli sembra sia stata per niente pacata. Sembra che abbia preso a calci e schiaffi i due uomini, che li abbia anche graffiati. Lisa Lelli arrestata per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alla notizia dell’arresto delladipersi aggiunge anche la reazione di Lisa Lelli subito dopo l’accusa di rapina da parte dei vigilantes. Ilè accaduto all’Eataly store di Roma: sembra che ladiabbia preso dei cosmetici e anche del cibo e che avrebbe nascosto tutto nella sua borsa. Quando si è diretta all’uscita senza pagare i metal detector hanno iniziato a suonare, a quel punto i vigilantes si sono avvicinati di corsa a lei, che forse stava andando già via, l’hanno fermata e lì la reazione di Lisa Lelli sembra sia stata per niente pacata. Sembra che abbia preso a calci e schiaffi i due uomini, che li abbia anche graffiati. Lisa Lelliper ...

Advertising

stoabestemmia : RT @_DAGOSPIA_: E SALIRO’SALIRO’..A RUBARE PROFUMI E CREME-RAPINA DA EATALY:ARRESTATA LA MOGLIE DI DANIELE SILVESTRI - LuigiIvanV : RT @DelpapaMax: - SoniaLaVera : RT @DelpapaMax: - livic751 : RT @dilul68: La moglie di Daniele Silvestri arrestata per furto e per aver aggredito un vigilante da Eataly. Una di noi. - SoniaLaVera : RT @dilul68: La moglie di Daniele Silvestri arrestata per furto e per aver aggredito un vigilante da Eataly. Una di noi. -