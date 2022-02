La Milano Fashion Week 2022 si veste di velluto

Leggi su amica

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La tendenzadiventa protagonista alla. Torna in fatti in grande stile il tessuto più decadente e sensuale che ci sia. E che mancava sulle passerelle del prêt-à-porter da un po’. Le collezioni autunno inverno/23 lo mettono in campo declinandolo in ogni sorta di creazione. Dall’abito corto a quello da gran sera, dal completo maschile al cappotto. Tendenzaautunno inverno/23: da sinistra, Sportmax, GCDS, Moschino, Etro, Gucci.da mattina a sera Per il giorno, il completo giacca e pantaloni dalle proporzioni straight sembra essere il capo più gettonato e versatile della stagione. Liscio, a costine, operato o stropicciato, preferibilmente in un colore insolito. Si porta di giorno ...