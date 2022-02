La Meloni dagli Usa | noi con i conservatori di tutto il mondo in difesa dei confini e della libertà video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche al di là dell’oceano, ospiteConservative Political Action Conference – la conferenza politica annuale deiUsa – Il messaggio di Giorgiain trasferta negli Usa è netto e, come sempre, chiaro e coerente: la sua è una posizione di opposizione seria e patriottica. Che, sull’invasione russa in Ucraina, la induce a confermare: «Garantiremo il nostro sostegno per gli interventi di supporto a Kiev e per ciò che riguarda l’aumento del costo dell’energia. Siamo schierati con l’occidente senza ambiguità, come dimostra anche la nostra presenza alla convention deiamericani in queste ore». E ancora: Fratelli d’Italia ha ribadito al premier Draghi che può contare sul sostegno di Fratelli d’Italia. Sia a tutela di Kiev. Che adel grandissimo tema ...