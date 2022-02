“La lottizzazione Pd arriva fino al Quirinale”: Fdi contro la nomina di Garofani al Consiglio della Difesa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tiene banco nel dibattito politico la nomina di Francesco Saverio Garofani come Segretario del Consiglio Superiore della Difesa da parte di Sergio Mattarella. Un incarico conferito per la prima volta a un civile – per di più nelle fila del Pd – che ha rotto con una tradizione consolidata che vuole la nomina affidata a militari. La mossa del Capo dello Stato ha suscitato l’ire dei generali, come segnalato proprio giovedì. Si tratta, particolare non certo econdario di una nomina politica che Fratelli d’Italia ha subito stigmatizzato “In Europa torna la guerra e l’Italia per la prima volta non avrà un militare come segretario del Consiglio Supremo di Difesa; ma un politico del Pd: Francesco Saverio Garofani. Lo ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tiene banco nel dibattito politico ladi Francesco Saveriocome Segretario delSuperioreda parte di Sergio Mattarella. Un incarico conferito per la prima volta a un civile – per di più nelle fila del Pd – che ha rotto con una tradizione consolidata che vuole laaffidata a militari. La mossa del Capo dello Stato ha suscitato l’ire dei generali, come segnalato proprio giovedì. Si tratta, particolare non certo econdario di unapolitica che Fratelli d’Italia ha subito stigmatizzato “In Europa torna la guerra e l’Italia per la prima volta non avrà un militare come segretario delSupremo di; ma un politico del Pd: Francesco Saverio. Lo ha ...

"La lottizzazione Pd arriva fino al Quirinale": Fdi contro la nomina di Garofani al Consiglio della Difesa Il Secolo d'Italia Sindaco ai consiglieri: «Rischiamo di finire in aule giudiziarie» Il senato cittadino, dopo due sedute deserte, ha adottato la variante per trasformare in sede stradale due pezzi di terreno. Che non compaiono nel piano di lottizzazione approvato dalla Regione. Una c ...

