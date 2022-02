La LILT celebra i 100 anni di lotta contro i tumori | premio a Dario Vassallo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiA, presidente della Fondazione AngeloSindaco Pescatore, ildi benemerenza “per l’impegno profuso alla diffusione della prevenzione oncologica ed al consolidamento della”, in occasione dellezioni per il centenario della Lega Italiana per la. Il conferimento è avvenuto questa mattina, presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, Aula GiovPaolo II, con l’intervento di Francesco Schittulli Presidente Nazionale, di Sua Altezza Reale la Principessa Dina Mired, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Centodial cancro per la ...