La leggenda nata sul web del Ghost of Kiev e come un video potrebbe aver ingannato anche il ministero della Difesa ucraino (Di venerdì 25 febbraio 2022) In questi giorni, attraverso alcune discussioni su Reddit, ma anche attraverso servizi di messaggistica istantanea come Telegram, si sta diffondendo la leggenda del cosiddetto Ghost of Kiev, un aviatore dell’esercito ucraino che avrebbe abbattuto in combattimento più di un aereo russo, nelle ore della drammatica invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Il problema è che si tratta di una leggenda nata sul web, che non trova riscontri o – se li trova – appaiono alquanto sospetti. Uno di questi video attribuiti alla leggenda del Ghost of Kiev è stato twittato anche dall’account ufficiale del ministero ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 febbraio 2022) In questi giorni, attrso alcune discussioni su Reddit, maattrso servizi di messaggistica istantaneaTelegram, si sta diffondendo ladel cosiddettoof, un aviatore dell’esercitoche avrebbe abbattuto in combattimento più di un aereo russo, nelle oredrammatica invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Il problema è che si tratta di unasul web, che non trova riscontri o – se li trova – appaiono alquanto sospetti. Uno di questiattribuiti alladelofè stato twittatodall’account ufficiale del...

Ultime Notizie dalla rete : leggenda nata Mark Lanegan, pioniere del grunge, è morto Era l'amico della leggenda del grunge Kurt Cobain ed era lui stesso considerato un pioniere di questa corrente nata a Seattle. Il musicista americano Mark Lanegan morto martedì nella sua casa in Irlanda, all'età di 57 ...

Scienza, ricercatori scoprono a cosa si pensa prima di morire ...che la vita possa passarci davanti agli occhi poco prima di morire potrebbe non essere una leggenda ... Tra domande e nuovi scenari da chiarire Questa scoperta, nata dalla prima (e unica) scansione di un ...

SFOOTING/ Cent’anni di Baci, una dolce leggenda nata a suon di Cazzotti Il Sussidiario.net Morto Mark Lanegan, pioniere del grunge Era l'amico della leggenda del grunge Kurt Cobain ed era lui stesso considerato un pioniere di questa corrente nata a Seattle: il musicista americano Mark Lanegan morto martedì nella sua casa in Irlan ...

A lezione con la leggenda del tennistavolo: “Ma non chiamatelo ping pong” Rita Pogosova, campionessa olimpica con l’Unione Sovietica, insegna in una palestra di Segrate. Ha 73 anni, ma quando la vedi muoversi intorno al tavolo da gioco con in mano ...

