La Lega Serie A ufficializza l’idea di un possibile torneo negli Usa durante il Mondiale in Qatar (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al termine dell’assemblea di Lega Serie A di oggi, i club hanno emanato una nota in cui annunciano due importanti novità: la data di inizio del prossimo campionato (14 agosto) e l’abolizione del gol doppio in trasferta anche per la Coppa Italia. Non solo, la Lega Serie A ufficializza anche un’attività di implementazione della presenza della Lega su alcuni mercati internazionali, con l’apertura di nuovi uffici di rappresentanza e un possibile torneo negli Stati Uniti durante lo stop alle attività calcistiche in occasione del Mondiale in Qatar. L’Amministratore DeLegato Luigi De Siervo ha in seguito illustrato alle Società la progettualità della Lega ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al termine dell’assemblea diA di oggi, i club hanno emanato una nota in cui annunciano due importanti novità: la data di inizio del prossimo campionato (14 agosto) e l’abolizione del gol doppio in trasferta anche per la Coppa Italia. Non solo, laanche un’attività di implementazione della presenza dellasu alcuni mercati internazionali, con l’apertura di nuovi uffici di rappresentanza e unStati Unitilo stop alle attività calcistiche in occasione delin. L’Amministratore Deto Luigi De Siervo ha in seguito illustrato alle Società la progettualità della...

