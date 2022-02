La house di Lim è un canto d’amore e trasformazione

(Di sabato 26 febbraio 2022) «Show me how to do it, I’m overwhelmed, keep on pretending. Love is all we need». C’è tutto in questi versi di Bubu, il singolo che a novembre ha anticipato la pubblicazione di Glowing, il nuovo disco di Lim, uscito per La Tempesta International. La stanchezza, le difficoltà di chi non si riconosce più nella sua vecchia identità. Il viaggio di scoperta di sé, il percorso di transizione intrapreso da Liam, la scelta del suo nuovo nome e dell’uso dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RaiRadio7 : ??Frame presenta 'Glowing', il disco d'esordio di L I M ?? Monica Bartocci e Gianluca Polverari ospitano l'artist… -

Ultime Notizie dalla rete : house Lim

Il Manifesto

...autonoma di Trento che gestiscono direttamente le attività con le rispettive società in -; la ...all'interno dell'edificio scolastico e poter quindi utilizzare strumenti multimediali come la, ...? Euro 3,00 Contiene: X - Men (2021) #5 Acquistaof X/Powers of X " Complete Edition su ... DeMatteis, Sal Buscema, Tom DeFalco, Ron24 marzo 2022 ? 16×21, B., 96 pp., col. ? Euro 4,90 ...Fresh from a pivotal deal that transformed ESR into Asia’s largest property manager, chairman Jeffrey Perlman is bulking up on the physical assets that power Asia’s digital boom such as data centers, ...Young as they are in the industry, Xian Lim, Marco Gumabao and Julia Barretto have done enough projects to achieve versatility. Individually, they've portrayed such ...