La guerra può essere (di nuovo) la spinta per l’unità politica europea (Di venerdì 25 febbraio 2022) La povera Ucraina prima di essere invasa e bombardata alle porte della capitale dalla prepotenza russa è stata fatta a pezzi da gran parte dei media del mondo sui quali il Dombass è stato definito pacificamente terra di nessuno senza che nessuno abbia ritenuto opportuno dissentire, e Donetsk e Luhansk sono state riconosciute, dalla Russia e sugli stessi media prima che dal diritto internazionale, repubbliche russofone con tendenze russofile più che separatiste. Negli articoli di Formiche il fatto, l’antefatto e gli sviluppi sono contestualizzati e analizzati con precisione e in profondità, motivo per il quale scelgo di mettere da parte le analisi e i commenti. Nelle righe che seguono preferisco mettere da parte anche i buoni propositi, sganciarmi dal drammatico corso degli eventi per considerare una prospettiva oltre le terribili contingenze e invitare a ragionare in ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) La povera Ucraina prima diinvasa e bombardata alle porte della capitale dalla prepotenza russa è stata fatta a pezzi da gran parte dei media del mondo sui quali il Dombass è stato definito pacificamente terra di nessuno senza che nessuno abbia ritenuto opportuno dissentire, e Donetsk e Luhansk sono state riconosciute, dalla Russia e sugli stessi media prima che dal diritto internazionale, repubbliche russofone con tendenze russofile più che separatiste. Negli articoli di Formiche il fatto, l’antefatto e gli sviluppi sono contestualizzati e analizzati con precisione e in profondità, motivo per il quale scelgo di mettere da parte le analisi e i commenti. Nelle righe che seguono preferisco mettere da parte anche i buoni propositi, sganciarmi dal drammatico corso degli eventi per considerare una prospettiva oltre le terribili contingenze e invitare a ragionare in ...

Advertising

emergency_ong : Il mondo ha bisogno di #pace, di cure per chi #soffre. Cosa abbiamo imparato dalla pandemia? Come diceva… - fanpage : #NapoliBarcellona, accade l'assurdo al Maradona: lo striscione 'No alla guerra' non può entrare allo stadio, l'arbi… - straneuropa : Centinaia di persone arrestate a Mosca. Manifestavano contro la guerra. Il dissenso non piace a Putin. Lo dico pe… - QuercioliSilvia : @GiorgiaMeloni NUOVA COSTITUZIONE NUOVE ELEZIONI PACE!ORA, PUO' PARLARE ANCHE DRAGHI..... ??????????????????????LA SECONDA GU… - Antonio22024399 : RT @Napalm51: L'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Però se la guerra la vuole il PD… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra può Guerra tra Ucraina e Russia, quanto durerà? I piani segreti di Putin tra invasione totale e attacco lampo Sarà una guerra lampo o un conflitto prolungato? L'invasione durerà 'per il tempo necessario', ha ...che il suo reggimento aveva 'già preso a calci nel sedere lo zar Nicola I nel 1853 in Crimea' e 'può ...

Ucraina, Mattarella: "Pace in pericolo, l'Europa non puo' accettare la guerra" Non possiamo accettare che la follia della guerra distrugga quello che i popoli dell'Europa hanno costruito. Non ci si e' limitati a risollevarsi dalle guerre fratricide del passato ma e' stato fatto ...

Covid, si può prendere Omicron due volte, reinfettandosi con la variante BA.2 Corriere della Sera Sarà unalampo o un conflitto prolungato? L'invasione durerà 'per il tempo necessario', ha ...che il suo reggimento aveva 'già preso a calci nel sedere lo zar Nicola I nel 1853 in Crimea' e '...Non possiamo accettare che la follia delladistrugga quello che i popoli dell'Europa hanno costruito. Non ci si e' limitati a risollevarsi dalle guerre fratricide del passato ma e' stato fatto ...