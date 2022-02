La guerra fa slittare la firma del Salva Napoli, ma per il Pnrr c’è una novità (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa doveva essere la settimana della firma per il Salva-Napoli, il provvedimento con il quale il Governo centrale dà al Comune di Napoli quasi 1,3 miliardi di euro da qui ai prossimi 21 anni per non farlo affogare nei 5 di debito certificati dall’ultimo bilancio. Ma l’invasione della Russia di Putin in Ucraina ha stravolto l’agenda di Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi non ha trovato il tempo di riformularla ritagliando i minuti necessari per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e per i suoi colleghi degli altri grandi Comuni che hanno avranno il Salvagente statale. Per l’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta, l’uomo che ha firmato quest’operazione, se ne riparlerà la prossima settimana, bombe ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa doveva essere la settimana dellaper il, il provvedimento con il quale il Governo centrale dà al Comune diquasi 1,3 miliardi di euro da qui ai prossimi 21 anni per non farlo affogare nei 5 di debito certificati dall’ultimo bilancio. Ma l’invasione della Russia di Putin in Ucraina ha stravolto l’agenda di Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi non ha trovato il tempo di riformularla ritagliando i minuti necessari per il sindaco diGaetano Manfredi e per i suoi colleghi degli altri grandi Comuni che hanno avranno ilgente statale. Per l’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta, l’uomo che hato quest’operazione, se ne riparlerà la prossima settimana, bombe ...

