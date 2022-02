La guerra di Putin farà crollare, in Italia, i sovranisti Meloni e Salvini. Avanza la nuova democrazia (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Biagio Maimone “Putin sta dimostrando, con i suoi armamenti dispiegati sulla povera gente, che il sovranismo conduce al totalitarismo, il cui fine ultimo sono la guerra e la sua atroce violenza. Meloni e Salvini, nonostante condannino l’attacco di Putin all’Ucraina, in Italia sono espressione di quel sovranismo che odia la pace” ha affermato Biagio Maimone, ideatore della corrente di pensiero nuovademocrazia.it, il quale ha tenacemente ratificato: “È questa l’ora per far vivere una nuova democrazia, che garantisca la parità, la pari dignità di ogni essere umano ed il suo ineludibile rispetto, nell’ottica di un progetto di armonia universale che veda coinvolti donne e uomini, nonché tutte le restanti creature che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Biagio Maimone “sta dimostrando, con i suoi armamenti dispiegati sulla povera gente, che il sovranismo conduce al totalitarismo, il cui fine ultimo sono lae la sua atroce violenza., nonostante condannino l’attacco diall’Ucraina, insono espressione di quel sovranismo che odia la pace” ha affermato Biagio Maimone, ideatore della corrente di pensiero.it, il quale ha tenacemente ratificato: “È questa l’ora per far vivere una, che garantisca la parità, la pari dignità di ogni essere umano ed il suo ineludibile rispetto, nell’ottica di un progetto di armonia universale che veda coinvolti donne e uomini, nonché tutte le restanti creature che ...

