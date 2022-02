La guerra dei vinti senza vincitori: in Ucraina il conflitto mette a rischio 7,5 milioni di bambini (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un’immagine di un bambino superstite da un bombardamento russo in Ucraina (Twitter) La guerra è iniziata. Nel cuore dell’Europa, sulle macerie ancora fumanti di una pandemia non ancora sconfitta. Era appena l’alba di giovedì mattina quando sui media di tutto il mondo è arrivata la notizia dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe, con i bombardamenti a scandire minuti e ore che appaiono come interminabili. Tra le sirene, gli scoppi degli ordigni, le urla, risuonano in ogni angolo del Paese anche altri, terribili, suoni. I pianti dei bambini. Il conflitto, secondo le organizzazioni umanitarie, mette a rischio 7,5 milioni di minori in tutto il Paese. Danni fisici, forte disagio psicologico e sfollamento sono solo alcune delle conseguenze ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un’immagine di un bambino superstite da un bombardamento russo in(Twitter) Laè iniziata. Nel cuore dell’Europa, sulle macerie ancora fumanti di una pandemia non ancora sconfitta. Era appena l’alba di giovedì mattina quando sui media di tutto il mondo è arrivata la notizia dell’invasione dell’da parte delle truppe russe, con i bombardamenti a scandire minuti e ore che appaiono come interminabili. Tra le sirene, gli scoppi degli ordigni, le urla, risuonano in ogni angolo del Paese anche altri, terribili, suoni. I pianti dei. Il, secondo le organizzazioni umanitarie,7,5di minori in tutto il Paese. Danni fisici, forte disagio psicologico e sfollamento sono solo alcune delle conseguenze ...

