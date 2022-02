La guerra civile ucraina del 1917-21 vista dallo scrittore Bulgakov. Il caos di Kiev (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante la guerra civile che imperversò in ucraina tra il 1917 e il 1921 - ribattezzata dagli studiosi Ukranian-Soviet War - le sorti dei soldati, fossero essi “rossi”, “bianchi” o nazionalisti ucraini, erano nelle mani degli ufficiali medici che seguivano le eterne avanzate e ritirate di tutti gli schieramenti: alcuni di questi medici erano volontari, altri erano obbligati a servire per l’una o l’altra parte pena la morte. È quanto accadde allo scrittore Michail Afanas’evi? Bulgakov nel 1919: com’è stato possibile che i Volontari arruolassero uno scrittore? Come è possibile far coincidere la figura dell’autore del romanzo Il Maestro e Margherita con quella del medico reazionario dei Volontari di Denikin? L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, ... Leggi su 900letterario (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante lache imperversò intra ile il 1921 - ribattezzata dagli studiosi Ukranian-Soviet War - le sorti dei soldati, fossero essi “rossi”, “bianchi” o nazionalisti ucraini, erano nelle mani degli ufficiali medici che seguivano le eterne avanzate e ritirate di tutti gli schieramenti: alcuni di questi medici erano volontari, altri erano obbligati a servire per l’una o l’altra parte pena la morte. È quanto accadde alloMichail Afanas’evi?nel 1919: com’è stato possibile che i Volontari arruolassero uno? Come è possibile far coincidere la figura dell’autore del romanzo Il Maestro e Margherita con quella del medico reazionario dei Volontari di Denikin? L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, ...

