La Guardia Nazionale ucraina pubblica su Twitter le istruzioni per costruire e usare una molotov (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una sola immagine, con tutte le indicazioni sul come costruire e utilizzare un esplosivo rudimentale in casa. Così il profilo Twitter ufficiale della Guardia Nazionale ucraina ha deciso di fornire le istruzioni per la realizzazione di una molotov ai cittadini. Sintomo delle tensioni che proseguono dopo l’invasione da parte dei russi e i carri armati che – dopo le esplosioni e gli attacchi missilistici – sono arrivati alle porte della capitale Kiev. LEGGI ANCHE > Il non-meme pubblicato dal profilo Twitter ufficiale dell’ucraina contro Putin istruzioni scritte in cirillico per indicare tutti i passaggi per la realizzazione di questi ordigni rudimentali da utilizzare per respingere l’assalto dei ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una sola immagine, con tutte le indicazioni sul comee utilizzare un esplosivo rudimentale in casa. Così il profiloufficiale dellaha deciso di fornire leper la realizzazione di unaai cittadini. Sintomo delle tensioni che proseguono dopo l’invasione da parte dei russi e i carri armati che – dopo le esplosioni e gli attacchi missilistici – sono arrivati alle porte della capitale Kiev. LEGGI ANCHE > Il non-memeto dal profiloufficiale dell’contro Putinscritte in cirillico per indicare tutti i passaggi per la realizzazione di questi ordigni rudimentali da utilizzare per respingere l’assalto dei ...

Advertising

giornalettismo : Volantini di guerra L'immagine su come fabbricare una #molotov è stata pubblicata dal profilo Twitter ufficiale de… - beatricecice13 : RT @Alessan69259017: Zelensky si ritrova privo del sostegno del suo esercito e della sua guardia nazionale. Molto presto in Ucraina non ci… - marini_samuele : RT @Alessan69259017: Zelensky si ritrova privo del sostegno del suo esercito e della sua guardia nazionale. Molto presto in Ucraina non ci… - JohnnyCoke34 : RT @Alessan69259017: Zelensky si ritrova privo del sostegno del suo esercito e della sua guardia nazionale. Molto presto in Ucraina non ci… - fabio35979803 : RT @Alessan69259017: Zelensky si ritrova privo del sostegno del suo esercito e della sua guardia nazionale. Molto presto in Ucraina non ci… -