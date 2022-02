La fuga dei diplomatici da Kiev (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con la crisi russo – ucraina si è avuto il rientro in Italia del personale dell’ambasciata italiana a Kiev, di cui l’Ambasciatore Francesco Zazo. La Farnesina ha reso noto infatti che nel corso della riunione di coordinamento sulla situazione in Ucraina, presieduta dal Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, è stato deciso d’intesa con le Ambasciate dell’Unione Europea presenti nel Paese di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa. L’evento quindi è stato parallelo a quello di altrwe sedi diplomatiche a riprova della situazione di crisi esistente, che non preclude una sua risoluzione, nel ben o nel male, a breve temine. Molti connazionali ucraini, che lavorano a Napoli, sono in apprensione per i loro parenti che non possono certo raggiungere e vivono momenti di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con la crisi russo – ucraina si è avuto il rientro in Italia del personale dell’ambasciata italiana a, di cui l’Ambasciatore Francesco Zazo. La Farnesina ha reso noto infatti che nel corso della riunione di coordinamento sulla situazione in Ucraina, presieduta dal Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, è stato deciso d’intesa con le Ambasciate dell’Unione Europea presenti nel Paese di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a, che resterà in ogni caso pienamente operativa. L’evento quindi è stato parallelo a quello di altrwe sedi diplomatiche a riprova della situazione di crisi esistente, che non preclude una sua risoluzione, nel ben o nel male, a breve temine. Molti connazionali ucraini, che lavorano a Napoli, sono in apprensione per i loro parenti che non possono certo raggiungere e vivono momenti di ...

