La Formula Uno cancella il Gran Premio di Russia: «Speriamo in una soluzione rapida e pacifica» (Di venerdì 25 febbraio 2022) pic.twitter.com/S02vQwhCoQ — F1 Media (@F1Media) February 25, 2022 La Formula 1 ha comunicato ufficialmente che la gara di Sochi, in programma per il 25 settembre sarà cancellata dal calendario 2022. La decisione, chiaramente, discende dall’escalation militare di questi giorni, con l’attacco della Russia e la guerra in Ucraina. L’hanno presa i team a Barcellona in queste ore. «La Formula Uno – si può leggere – visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva: unire le persone, unire le nazioni. Apprendiamo le vicende dell’Ucraina con tristezza e shock e Speriamo in una soluzione rapida e pacifica. Giovedì sera la Formula 1, la FIA e i teams hanno discusso della posizione del nostro sport e la conclusione, concorde l’opinione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) pic.twitter.com/S02vQwhCoQ — F1 Media (@F1Media) February 25, 2022 La1 ha comunicato ufficialmente che la gara di Sochi, in programma per il 25 settembre saràta dal calendario 2022. La decisione, chiaramente, discende dall’escalation militare di questi giorni, con l’attacco dellae la guerra in Ucraina. L’hanno presa i team a Barcellona in queste ore. «LaUno – si può leggere – visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva: unire le persone, unire le nazioni. Apprendiamo le vicende dell’Ucraina con tristezza e shock ein una. Giovedì sera la1, la FIA e i teams hanno discusso della posizione del nostro sport e la conclusione, concorde l’opinione ...

Advertising

Martino_81 : @GeopoliticalCen Sarà anche non contento ma uno che in una situazione del genere formula un tweet da asilo mariucci… - Luishome16 : #RussiaUkraineConflict #UkraineInvasion #guerraucraina Cancellato il Gran premio di Formula uno in Russia. Bene - napolista : La #FormulaUno cancella il Gran Premio di #Russia: «Speriamo in una soluzione rapida e pacifica» Il comunicato che… - positanonews : #Sport L’ingegnere Nicola Materazzi a Passione Formula Uno - GiovanniMeneguz : RT @mara_sangiorgio: La Formula Uno ha deciso che non correrà in Russia #f1 #skymotori -