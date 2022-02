La Formula 1 annulla il Gp di Sochi Dal calcio al basket | gli effetti della guerra in Ucraina sullo sport

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Non solo la politica, anche il mondo dellosi schiera. Atleti russi, ucraini, ma anche di altre nazionalità hanno espresso la loro preoccupazione per lain corso tra Russia e. Diversi eventi sono stati cancellati, spostati o rinviati a data da destinarsi. La finale di Champions League si giocherà a Parigi, e non più a San Pietroburgo, mentre è saltato il Gran Premio di1 ae tre partite di Eurolega non sono state disputate. La finale di Champions si sposta in Francia É di oggi, 25 febbraio, la decisioneUefa di spostare la finale di Champions League dalla Gazprom Arena di San Pietroburgo allo Stade de France di Parigi mantenendo invariata la data: 28 maggio. L’Uefa ha anche annunciato che i club e le nazionali russe e ucraine che ...

Dalla1 al calcio, con la finale di Champions League spostata da San Pietroburgo a Parigi , e tutto lo sport internazionale quindi condanna fermamente l'attacco russo. Guarda anche1 ...La1 non corre a Sochi In1, il Gran Premio di Sochi è stato annullato . La decisione è stata presa oggi 25 febbraio in un incontro tra tutti i team a Barcellona, dove si stanno ...«Non posso parlare a nome dell’associazione dei piloti di Formula 1, ma personalmente non voglio correre in Russia e la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ...Si giocherà a Parigi la finale del 28 maggio, in programma, fino a ieri, a San Pietroburgo. Annullata, invece, la gara di Formula 1 a Sochi View on euronews ...