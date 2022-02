(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’Uefa ha deciso di spostare ladidi questa stagione a. Secondo quanto riportato dal New York Times, infatti, la sfida che si sarebbe dovuta disputare a San Pietroburgo siinvece allo Stade de France, nel sobborgono di Saint-Denis, come decisione in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La L'articolo

MarcoBellinazzo : Mi aspetto che la Uefa cambi le sedi della Finale Champions 2022 a San Pietroburgo e della Supercoppa 2023 a Kazan,… - AAlciato : La finale della prossima Champions League non si giocherà a San Pietroburgo. - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Uefa si avvia a sospendere l'assegnazione della finale Champions 2022 del prossimo 28 maggio a San Pie… - grecben : RT @CalcioFinanza: La finale di Champions League si giocherà a Parigi - thegreatlio18 : RT @AAlciato: +++Finale Champions spostata da San Pietroburgo a Parigi

