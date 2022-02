La finale di Champions League non si giocherà più in Russia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Era in programma il 28 maggio a San Pietroburgo, ma la UEFA cambierà sede dopo l’invasione militare dell’Ucraina

Advertising

MarcoBellinazzo : Mi aspetto che la Uefa cambi le sedi della Finale Champions 2022 a San Pietroburgo e della Supercoppa 2023 a Kazan,… - AAlciato : La finale della prossima Champions League non si giocherà a San Pietroburgo. - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Uefa si avvia a sospendere l'assegnazione della finale Champions 2022 del prossimo 28 maggio a San Pie… - manerwski : Ah quindi la finale di Champions la giocheranno allo stade de france e non al parco dei principi, già smontate le t… - ValeMoroni : @angelomangiante UEFA organizza europeo itinerante -> Covid UEFA organizza finale di Champions a mosca -> guerra No… -

Ultime Notizie dalla rete : finale Champions

Lo Stade de France ospiterà ladi UEFALeague il 28 maggio. Contenuti top media La sede UEFA di Nyon Corpo articolo Oggi, il Comitato Esecutivo UEFA ha tenuto un meeting straordinario a seguito della grave ...Lo stadio dove doveva giocarsi (oggi l'Uefa deciderà di spostare la partita in altra sede) ladi, a San Pietroburgo, si chiama Gazprom Arena. 'Le conseguenze di politica finanziaria ...In attesa dell'ufficialità della UEFA, dal New York Times arrivano delle anticipazioni sullo spostamento della sede della finale di Champions League 2021-22, inizialmente prevista a San Pietroburgo.Nel comunicato ufficiale della UEFA, nel quale è stato annunciato lo spostamento di sede della finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi, il massimo organo calcistico europeo ha preso ...