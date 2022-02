La figlia e l’ex moglie di Peskov, il portavoce di Putin, pubblicano messaggi contro la guerra e di solidarietà all’Ucraina su Instagram (Di venerdì 25 febbraio 2022) messaggi di solidarietà al popolo ucraino e di condanna dell’invasione portata avanti dalla Russia il 24 febbraio stanno arrivando da tutto il mondo. Anche da familiari di persone vicinissime a Vladimir Putin. Elizaveta Peskova, figlia di Dmitrij Peskov e con passaporto anche francese, portavoce del presidente russo, e sua madre Katerina Peskova, ex moglie di Peskov, hanno utilizzato il loro profilo Instagram per manifestare, almeno pubblicamente, la loro disapprovazione. La 24enne figlia di Peskov ha scritto in cirillo “#NoAllaguerra”, un chiaro riferimento al conflitto nato dall’invasione delle forze russe dell’Ucraina. Anche la madre di lei, ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022)dial popolo ucraino e di condanna dell’invasione portata avanti dalla Russia il 24 febbraio stanno arrivando da tutto il mondo. Anche da familiari di persone vicinissime a Vladimir. Elizavetaa,di Dmitrije con passaporto anche francese,del presidente russo, e sua madre Katerinaa, exdi, hanno utilizzato il loro profiloper manifestare, almeno pubblicamente, la loro disapprovazione. La 24ennediha scritto in cirillo “#NoAlla”, un chiaro riferimento al conflitto nato dall’invasione delle forze russe dell’Ucraina. Anche la madre di lei, ex ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: La figlia e l’ex moglie di Peskov, il portavoce di Putin, pubblicano messaggi contro la guerra e di solidarietà all’Uc… - fattoquotidiano : La figlia e l’ex moglie di Peskov, il portavoce di Putin, pubblicano messaggi contro la guerra e di solidarietà all… - filippo_vismara : @GleeViolet Davvero preferite Nathaly che ha fatto molto di peggio non ho parole ???? Oltre che se ci fosse stata Sol… - dick_handley : @Giorgiofusi @ritac22 Ma qui dice che è sposata con un medico italiano, pare ... 'Figlia dell'ex prefetto Italo L… - FrancescoBlotto : Uccise la #ex a colpi di #pistola: #ergastolo. No alle attenuanti. La #figlia: “La nonna dice che la mamma se l’è c… -

Ultime Notizie dalla rete : figlia l’ex L'ex moglie può non far vedere figlia al padre se non paga alimenti? La Legge per Tutti