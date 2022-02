La Cina si schiera con Mosca. Il mondo torna alla cortina di ferro. Dagli Usa all’Ue nessuno sconto a Putin. Solo la Cina guarda altrove, pensando a Taiwan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Chi si aspettava un mondo compatto nel condannare la Russia e Vladimir Putin, è destinato a rimanere sorpreso. A ben vedere sembra di essere tornati agli anni della guerra fredda con due blocchi opposti, quello occidentale e quello orientale, che si guardano in cagnesco. Proprio quanto sta succedendo in queste ore dove a farla da padrone sono i colpi di cannone sparati dalle forze del Cremlino e la propaganda russa che ha definito questa guerra in Ucraina come “un’operazione militare speciale per proteggere il Donbass”, ossia una missione di peacekeeping, aggiungendo che che “un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili”. Parole inaccettabili, condite da tanta retorica in cui lo zar parla di “smilitarizzare e denazificare l’Ucraina”, che hanno subito scatenato l’ira ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Chi si aspettava uncompatto nel condannare la Russia e Vladimir, è destinato a rimanere sorpreso. A ben vedere sembra di essereti agli anni della guerra fredda con due blocchi opposti, quello occidentale e quello orientale, che sino in cagnesco. Proprio quanto sta succedendo in queste ore dove a farla da padrone sono i colpi di cannone sparati dalle forze del Cremlino e la propaganda russa che ha definito questa guerra in Ucraina come “un’operazione militare speciale per proteggere il Donbass”, ossia una missione di peacekeeping, aggiungendo che che “un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili”. Parole inaccettabili, condite da tanta retorica in cui lo zar parla di “smilitarizzare e denazificare l’Ucraina”, che hanno subito scatenato l’ira ...

