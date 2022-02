La Cina contro le sanzioni alla Russia: “Illegali. Non risolvono i problemi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb – La Cina “si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia”. Così il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui “gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni alla Russia dal 2011”. Ebbene – fa presente Wang -, nel tempo tali sanzioni sono risultati strumenti “non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi“. La Cina “si oppone alle sanzioni Illegali contro la Russia” “Qual è il risultato delle sanzioni? Credo che tutti lo conoscano”, fa presente Wang. Aggiungendo che le misure punitive e restrittive “porteranno solo gravi difficoltà all’economia e al sostentamento delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb – La“si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della”. Così il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui “gli Stati Uniti hanno imposto più di 100dal 2011”. Ebbene – fa presente Wang -, nel tempo talisono risultati strumenti “non fondamentali ed efficaci per risolvere i“. La“si oppone allela” “Qual è il risultato delle? Credo che tutti lo conoscano”, fa presente Wang. Aggiungendo che le misure punitive e restrittive “porteranno solo gravi difficoltà all’economia e al sostentamento delle ...

