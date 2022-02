La Cina boccia le sanzioni contro Mosca: non sono mai servite a nulla. E punta l’indice contro gli Usa (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Cina ribadisce il suo no alle sanzioni contro Mosca dopo l’attacco di Putin all’Ucraina. E continua a fare appello al “dialogo”. Pechino si oppone a qualsiasi “sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia”. Parola del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. Che torna a puntare il dito contro gli Usa. Colpevoli di aver imposto più di 100 sanzioni alla Russia dal 2011. “Che sono risultati strumenti non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi”. La Cina conferma il suo no alle sanzioni Insomma la faccia feroce dell’Occidente con le sanzioni non serve. “Qual è il risultato delle sanzioni? Credo che ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Laribadisce il suo no alledopo l’attacco di Putin all’Ucraina. E continua a fare appello al “dialogo”. Pechino si oppone a qualsiasi “sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia”. Parola del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. Che torna are il ditogli Usa. Colpevoli di aver imposto più di 100alla Russia dal 2011. “Cherisultati strumenti non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi”. Laconferma il suo no alleInsomma la faccia feroce dell’Occidente con lenon serve. “Qual è il risultato delle? Credo che ...

Advertising

Paolo618261612 : RT @dottorbarbieri: ???????????? Cina boccia le sanzioni alla Russia. - pietro30199674 : RT @dottorbarbieri: ???????????? Cina boccia le sanzioni alla Russia. - giuseppelacara : RT @dottorbarbieri: ???????????? Cina boccia le sanzioni alla Russia. - havdh4024 : RT @paoloigna1: La #Cina boccia le sanzioni contro la #Russia per l'#Ucraina che è anche uno stress test per l'occidente in vista anche di… - Tiziana2219 : RT @dottorbarbieri: ???????????? Cina boccia le sanzioni alla Russia. -