La Borsa di Mosca chiude con un maxi-rimbalzo | Rts +26% | Moex +20%

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo il tracollo di ieri sull'annuncio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ladicon un forte, spinta anche da sanzioni (finora) meno pesanti di quanto temuto: l'indice Rts in dollari, che aveva lasciato sul terreno il 39,44%, ha messo a segno un guadagno del 26,12%, ilin rubli del 20,04% (ieri -33,28%).

Advertising

infoitestero : Russia apre a dialogo con Kiev, Borsa Mosca accelera a +24% - EScattarreggia : A oggi Putin ha solo perso: -In Russia aumentano le proteste contro di lui; -L’economia russa sta crollando (giù l… - silviajj888 : RT @francobaietti: BORSA MOSCA VOLA +20% DOPO LE TERRIBILI SANZIONI UE - Murandrea1 : #Rublo ai minimi, borsa di #Mosca a terra, export a rischio, minaccia crescente di esclusione da #Swift. La grande… - periucs : la borsa di Mosca +20% #MOEX -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Mosca

...di materie prime (soprattutto il gas) che per gli effetti delle sanzioni applicabili qualora... La mattinata dellaè stata nuovamente all'insegna della tensione. I titoli di Stato e tutte le ...... il presidente ucraino stava, di fatto, trattando un negoziato con, aprendo a colloqui ... Non a caso, laha rumorosamente festeggiato . Bruttissimo fraintendimento, insomma . Soprattutto ...Inoltre sono state concesse esenzioni per le esportazioni di energia Putin ha anche lanciato un appello ai militari ucraini perchè 'prendano il potere' rovesciando il presidente Volodymyr Zelensky e i ...Peskov ha detto alle agenzie stampa russe che Mosca è disposta a inviare una delegazione composta da funzionari dei ministeri degli Esteri e della Difesa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration. MOSCA (Reute ...