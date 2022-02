Kofi Kingston | “Con la mente sono già alla prossima Royal Rumble”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Come sappiamo,è noto per i suoi rocamboleschi tentativi di auto-salvataggio neimatch: quest’anno, il suo consueto spot è finito in un botch piuttosto notevole che lo ha portato rapidaall’eliminazione. In un’intervista con Jim Varsallone del Miami Herald,ha rivelato di stare già pensando al suo prossimo spot nel match a 30 uomini.ha imparato la lezione “Non vedo l’ora che arrivi ladell’anno prossimo, perché ho tantissime idee“, ha detto: “Normal, aspetto il giorno stesso o la settimana dell’evento per pensare a qualcosa da fare. Ironia della sorte, dopo aver fallito quel tentativo, la miasi è riempita di idee da poter ...