Kiev sotto attacco | bombardamenti nella notte | la capitale dell’Ucraina rischia di cadere | VIDEO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Lampi di luce squarcianoil cielo su: intorno alle 4 laè stata colpita da missili cruise e missili balistici, una violenza assurda e ingiustificata che getta nel terrore gli abitanti che non sono riusciti ad abbandonare la città ierifuga di massa che ha visto migliaia di automobili incolonnarsi nelle strade principali dirette verso la periferia. Il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha affermato: “L’ultima volta che la nostraha sperimentato qualcosa del genere è stato nel 1941, quando è stata attaccata dalla Germania nazista. L’Ucraina sconfisse il male e lo sconfiggeremo anche questa volta. Fermare Putin. Isolare la Russia, tagliare tutti i rapporti”....

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Putin ha lanciato un'invasione su larga scala dell'Ucraina. Le pacifiche città ucraine sono sotto attacco. Questa… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Le sirene suonano nel centro di Kiev, l'Ucraina è sotto attacco. Il racconto dell'inviato dell'ANSA Mattia… - Corriere : Alle 6 del mattino, ecco come si è svegliata Kiev sotto i primi colpi - depmyfav7 : RT @Gigadesires: TG2: 'Pioggia di missili russi su Kiev'. Peccato sia uno spezzone tratto dal videogame War Thunder. (Sotto l'originale)… - SasMo74 : RT @Gigadesires: TG2: 'Pioggia di missili russi su Kiev'. Peccato sia uno spezzone tratto dal videogame War Thunder. (Sotto l'originale)… -

Ultime Notizie dalla rete : Kiev sotto

S'impennano anche i prezzi dei cereali e il costo del grano, di cuiè uno dei principali paesi ... Pesante il bilancio del lusso:del 6% Brunello Cucinelli e Moncler. Perde il 2,45% Telecom, ...L'aeroporto di Hostomel, il secondo per importanza della capitale, è attaccato dal cielo con gli elicotteri e sarebbe ormaicontrollo russo. Carri armati russi si muovono alla periferia di ...E' una macchina da guerra infernale. L'aeroporto di Hostomel, il secondo per importanza della capitale Kiev, è attaccato dal cielo con gli elicotteri e sarebbe ormai sotto controllo russo. Carri ...Vitali Klitschko, ex campione dei pesi massimi di pugilato, dal 2014 è il sindaco di Kiev bombardata e presa d’assalto dall’esercito russo ...