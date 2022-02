Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra colpisce anche i bambini fragili: evacuati d'urgenza da Kiev alcuni piccoli oncologici. Ma molt… - Tg3web : Le testimonianze sui bombardamenti degli italiani residenti a Kiev. Tra loro gli operatori dell'ong Soleterre, che… - RaiNews : 'Il seminterrato della nostra casa di accoglienza, la Dacha, è troppo precario, i bambini sono impauriti e la nostr… - MarcellaBusi : RT @SoleterreOnlus: Bisogna fare qualcosa ORA per i bambini malati di cancro che ospitiamo a #Kiev. Aiutaci subito ? - PatriziaOrlan11 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La guerra colpisce anche i bambini fragili: evacuati d'urgenza da Kiev alcuni piccoli oncologici. Ma molti sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Kiev Soleterre

Un video diffuso dalla Fondazionegirato nel bunker dell'istituto del cancro di, dove durante l'attacco russo sono stati portati i 15 casi più gravi che non possono interrompere le cure in attesa che finisca l'emergenza.Guerra in Ucraina, le immagini del bunker didella onlusdove i bimbi malati di cancro si rifugiano "La situazione, affermano da, è grave ed è stato necessario trasferire 15 ...Venerdì, 25 febbraio 2022 Home > aiTv > Kiev, Soleterre: bimbi malati di cancro nel bunker dell'ospedale Kiev, 25 feb. (askanews) - Un video diffuso dalla Fondazione Soleterre girato nel bunker dell'i ...Kiev, 25 feb. (askanews) - Un video diffuso dalla Fondazione Soleterre girato nel bunker dell'istituto del cancro di Kiev, dove durante l'attacco russo sono stati portati i 15 casi più gravi che non p ...