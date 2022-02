Kiev, i bambini malati di cancro trasferiti nei bunker: scarseggiano i farmaci (Di venerdì 25 febbraio 2022) Situazione di emergenza a Kiev negli ospedali. Molti bambini ricoverati nei reparti oncologici sono stati messi al sicuro negli istituti provvisti di bunker. A dare una testiminianza sul campo è la ong... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 febbraio 2022) Situazione di emergenza anegli ospedali. Moltiricoverati nei reparti oncologici sono stati messi al sicuro negli istituti provvisti di. A dare una testiminianza sul campo è la ong...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra colpisce anche i bambini fragili: evacuati d'urgenza da Kiev alcuni piccoli oncologici. Ma molt… - PiazzapulitaLA7 : In uno scantinato di una casa di accoglienza @SoleterreOnlus a Kiev i bambini pazienti oncologici si stanno mettend… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Combattimenti sono in corso a nord di Kiev. Romania e Polonia aprono le frontiere per far passare donne,… - alien_sick : RT @SoleterreOnlus: Bisogna fare qualcosa ORA per i bambini malati di cancro che ospitiamo a #Kiev. Aiutaci subito ? - mbbelluco : RT @EleonoraCamilli: Un seminterrato/bunker diventa casa di accoglienza a Kiev. Hanno passato la notte qui, e ci resteranno ancora, 9 fam… -