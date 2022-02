Katia Ricciarelli, il suo stipendio al Gf vip è il più alto di tutti: a quanto ammonta? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Katia Ricciarelli, qual è il suo stipendio al Gf vip? La soprano è riuscita ad ottenere il cachet più alto di tutti i concorrenti. Katia Ricciarelli, qual è lo stipendio che percepisce al Gf vip? In molti si chiedono quanto guadagni la cantante nel reality di Canale 5: ecco la verità. Foto Mediaset PlayLa 75enne è stata tra i primi concorrenti confermati ufficialmente nel programma e anche ad entrare nella Casa e, nonostante le difficoltà, oggi è ancora lì. In molti hanno auspicato la squalifica di Katia quando, tempo fa, ha pronunciato alcune frasi ritenute razziste nei confronti di Lulù Selassiè. Nonostante la rivolta montata sul web dopo le sue parole non c’è stata alcuna squalifica o ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 febbraio 2022), qual è il suoal Gf vip? La soprano è riuscita ad ottenere il cachet piùdii concorrenti., qual è loche percepisce al Gf vip? In molti si chiedonoguadagni la cantante nel reality di Canale 5: ecco la verità. Foto Mediaset PlayLa 75enne è stata tra i primi concorrenti confermati ufficialmente nel programma e anche ad entrare nella Casa e, nonostante le difficoltà, oggi è ancora lì. In molti hanno auspicato la squalifica diquando, tempo fa, ha pronunciato alcune frasi ritenute razziste nei confronti di Lulù Selassiè. Nonostante la rivolta montata sul web dopo le sue parole non c’è stata alcuna squalifica o ...

Advertising

regno_disoleil : NON KATIA RICCIARELLI CHE HA GUADAGNATO 1.5k followers di Instagram da ieri sera La ritroveremo con le tisane dim… - kimjichuxxs : RT @bohariet: pensa dare della senza dignità a una ragazza che va dietro a uno che le piace e non a una che chiede una sveltina sotto le co… - Anto15820476 : RT @bohariet: pensa dare della senza dignità a una ragazza che va dietro a uno che le piace e non a una che chiede una sveltina sotto le co… - MartinaPotter04 : RT @gabrielsniceass: lei che fa appello al pubblico per uscire così potrà dire che sarà uscita perché lo ha chiesto lei la mente di katia r… - Creailtuoaccou6 : @GrandeFratello Avete fatto il Katia Ricciarelli show quando sapete benissimo che nessuno la sopporta.… -