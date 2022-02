Katia Ricciarelli, dopo l’eliminazione succede di tutto: “Alla faccia tua, razzista!” (Di venerdì 25 febbraio 2022) l’eliminazione dal GF Vip della soprano Katia Ricciarelli ha delle ripercussioni clamorose: un’ex concorrente la massacra sui social. Katia Ricciarelli (fonte youtube)La soprano Katia Ricciarelli è stata l’ultima eliminata dal reality di Mediaset per antonomasia. La cantante lirica ha costituito una storica presenza in quest’edizione del GF Vip, presente nel cast sin dAlla prime battute. Nel bene, e anche nel male, Katia ha animato le giornate all’interno della casa di Cinecittà, imbastendo spettacoli, nonché clamorose zuffe verbali. In disparate occasioni, la soprano ha manifestato la volontà di voler evitare il confronto diretto con il pubblico: probabilmente è consapevole di esser incappata in svariate cadute di stile. Il pubblico, ... Leggi su specialmag (Di venerdì 25 febbraio 2022)dal GF Vip della sopranoha delle ripercussioni clamorose: un’ex concorrente la massacra sui social.(fonte youtube)La sopranoè stata l’ultima eliminata dal reality di Mediaset per antonomasia. La cantante lirica ha costituito una storica presenza in quest’edizione del GF Vip, presente nel cast sin dprime battute. Nel bene, e anche nel male,ha animato le giornate all’interno della casa di Cinecittà, imbastendo spettacoli, nonché clamorose zuffe verbali. In disparate occasioni, la soprano ha manifestato la volontà di voler evitare il confronto diretto con il pubblico: probabilmente è consapevole di esser incappata in svariate cadute di stile. Il pubblico, ...

