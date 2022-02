Katia Ricciarelli attacca Jessica | scattano provvedimenti legali | “Sei senza dignità”

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo cinque mesi nella casa del GF Vip, ieri seraè uscita dal reality con il 24% delle preferenze. Prima di chiudere la porta rossa alle spalle la cantante lirica ci ha regalato l’ennesima litigata. Il soprano se l’è presa con Lulù Selassié. “Tu come ti permetti di dire a Davide che deve insegnarmi le cose o dirmi cosa dire? Ma tu ti rendi conto delle battaglie che hai fatto qui dento offendendo tutti, tua sorella compresa? Adesso parlo io e finisco. Sono abbastanza stanca di te e questi discorsi e offese. Io non devo assolutamente imparare da nessuno e nemmeno da Davide. Quindi non accetto consigli da te. Ma tu ti sei vista quando gridavi come una pazza in puntata e nessuno poteva parlare? Impara anche tu l’educazione allora”. La principessa però non è rimasta in silenzio: “La prima a offendere sei tu. Poi si può imparare da tutti, ...