Juventus su un altro calciatore della Fiorentina? L'agente allo scoperto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un altro viola potrebbe lasciare Firenze per raggiungere Torino. Dall'Argentina, pochi giorni fa, sono arrivate notizie sul futuro di Martinez Quarta: "Piace alla Juventus". Lucas Martinez Quarta FiorentinaIl suo agente, Gustavo Goñi, ai microfoni di StopandGoal, ha parlato dei miglioramenti del suo assistito. E non ha dimenticato di parlare anche del futuro. "Lo sto vedendo molto bene. Per me è un orgoglio perché vedo una grande evoluzione anche se penso che non abbia ancora raggiunto la cima del suo livello! La continuità che gli ha dato Italiano è stata importante perché ha avuto la possibilità di giocare nella sua posizione naturale di primo centrale, che lo rende uno dei migliori al mondo".

