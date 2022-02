Juventus, si complica il colpo dal Chelsea: c’è un altro top club (Di venerdì 25 febbraio 2022) In casa Juventus si cercherà di seguire una linea verde, con il monitoraggio di alcuni giocatori in scadenza. In tal senso ad interessare in casa bianconera è Antonio Rudiger del Chelsea, il quale andrà in scadenza con i Blues questa estate. Antonio Rudiger ChelseaLaVecchia Signora deve però guardarsi dalla folta concorrenza che si è creata sul difensore, come ad esempio dall’interessamento, riportato dal Daily Star, del Manchester United. Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 febbraio 2022) In casasi cercherà di seguire una linea verde, con il monitoraggio di alcuni giocatori in scadenza. In tal senso ad interessare in casa bianconera è Antonio Rudiger del, il quale andrà in scadenza con i Blues questa estate. Antonio RudigerLaVecchia Signora deve però guardarsi dalla folta concorrenza che si è creata sul difensore, come ad esempio dall’interessamento, riportato dal Daily Star, del Manchester United.

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Calciomercato Juventus, si complica un obiettivo: si inserisce il Manches… - CalcioOggi : Calciomercato, si complica la pista per un giocatore in scadenza! - SpazioJ - Spazio_J : Calciomercato, si complica la pista per un giocatore in scadenza! - - MondoBN : SCONCERTI: “L’infortunio di Mckennie com - gobboisback : RT @MomoSaidMomo: Ma che vuol dire 'la Juve si complica la qualificazione?' lo sanno che il ritorno è in casa e sei tornato dalla Spagna co… -