Juventus, offerta al ribasso per Morata: i dettagli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il calciatore più importante da riscattare è Alvaro Morata, attaccante spagnolo che, nella scorsa sessione di calciomercato, è stato corteggiato dal Barcellona, il quale non è mai riuscito a trovare un accordo con il calciatore. Alvaro Morata JuventusSecondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus vorrebbe riscattare il giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid, il quale, per la cessione dello spagnolo, chiede circa €35 milioni di euro, cifra troppo alta per la Vecchia Signora, la quale sarebbe intenzionata a proporre un'offerta massima di €15 milioni più bonus.

