Juventus, obiettivo difesa: “Pronti 65 milioni” (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Juventus, per la prossima stagione, ha bisogno di un nuovo terzino sinistro visto la concreta possibilità di dire addio ad Alex Sandro. Il rendimento di Alex Sandro, piuttosto negativo da un paio di stagioni, il contratto in scadenza nel 2023 e la voglia di andare a rinforzare il reparto difensivo con un nuovo terzino sinistro. L’obiettivo è di quelli importanti, un giocatore che cambierebbe completamente la forza della Juventus in vista del prossimo anno. AnsafotoAlex Sandro non è più un punto fermo di questa Juventus; nonostante il brasiliano stia giocando con regolare continuità, ha un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. In questa stagione si è reso protagonista di un errore clamoroso, in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter regalando il successo ai nerazzurri. L’idea della società ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 febbraio 2022) La, per la prossima stagione, ha bisogno di un nuovo terzino sinistro visto la concreta possibilità di dire addio ad Alex Sandro. Il rendimento di Alex Sandro, piuttosto negativo da un paio di stagioni, il contratto in scadenza nel 2023 e la voglia di andare a rinforzare il reparto difensivo con un nuovo terzino sinistro. L’è di quelli importanti, un giocatore che cambierebbe completamente la forza dellain vista del prossimo anno. AnsafotoAlex Sandro non è più un punto fermo di questa; nonostante il brasiliano stia giocando con regolare continuità, ha un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. In questa stagione si è reso protagonista di un errore clamoroso, in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter regalando il successo ai nerazzurri. L’idea della società ...

Advertising

gilnar76 : Anelka consiglia l’obiettivo di mercato della Juve: «Deve andare al PSG» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - JManiaSite : Emissari bianconeri a Madrid: per sostituire #AlexSandro, l'obiettivo è un altro terzino brasiliano - CalcioOggi : L'Inter pensa a un ex obiettivo della Juventus - Tutto Juve - TUTTOJUVE_COM : L'Inter pensa a un ex obiettivo della Juventus - Gianpaolo_5 : @ofoicracoid La Juventus ha fatto tanto per avvicinarsi all'obiettivo, infatti, è arrivata 2 volte in finale di Cha… -