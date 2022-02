Juventus, l’annuncio su Vlahovic spiazza: pessima notizia per il fantacalcio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Massimiliano Allegri ha parlato del match di domani contro l’Empoli in conferenza stampa, dove si è soffermato anche su Vlahovic. Dopo il pareggio per 1-1 nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal di Emery, la Juventus domani giocherà in trasferta contro l’Empoli. I bianconeri contro i toscani vogliono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Massimiliano Allegri ha parlato del match di domani contro l’Empoli in conferenza stampa, dove si è soffermato anche su. Dopo il pareggio per 1-1 nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal di Emery, ladomani giocherà in trasferta contro l’Empoli. I bianconeri contro i toscani vogliono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zazoomblog : Juventus l’annuncio su Vlahovic spiazza: pessima notizia per il fantacalcio - #Juventus #l’annuncio #Vlahovic - JuventusUn : #Juventus, strada spianata: ha rifiutato un altro club per i bianconeri! L'ANNUNCIO BOMBA ?… - JuventusUn : #Juventus L'annuncio shock: 'A #Kean andrebbe spiegato che treccine e tatuaggi non servono per...' L'ACCUSA ?? - Dayline1993 : RT @JuventusUn: “#Balotelli giocherà alla #Juve” | L'annuncio pazzesco sconvolge anche #Allegri! I DETTAGLI ? - infoitsport : Calciomercato Juventus, ecco il colpo a centrocampo: l'annuncio -